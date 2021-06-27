اليوم.. بلينكين يلتقي يائير لبيد في روما

العالم - الاميركيتان

ويتوجه لبيد، مهندس التحالف الذي أنهى عهد بنيامين نتنياهو، ويفترض أن يصبح رئيساً لحكومة الاحتلال في وقت لاحق، إلى روما لإجراء محادثات مع بلينكن، الذي من المقرر أن يصل إلى العاصمة الإيطالية، اليوم الأحد، في إطار زيارة إلى ثلاث دول أوروبية.

ويأتي هذا اللقاء بينما تجرى مفاوضات تهدف إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015 في فيينا بشأن إيران، وانسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بقرار أحادي بعد ثلاث سنوات.

وتعارض حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الاتفاق" الذي قرر الرئيس الأميركي جو بايدن التفاوض على عودة بلاده إليه.

من جهة أخرى، يريد بايدن وبلينكن الحفاظ على التهدئة التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مايو/ أيار، في قطاع عزة المحاصر، عقب عدوان إسرائيلي استمر 11 يوماً شكل انتصارا ساحقا للمقاومة التي فرضت معادلة جديدة للردع على الاحتلال.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن كلاً من لبيد وبلينكن سبق أن اتفقا، في اتصالات هاتفية بينهما، على مبدأ "لا مفاجآت"، بمعنى ألا يقدم كل منهما على قرارات مفاجئة بشأن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية.

وأبرزت أن لبيد سيقوم، خلال الأسبوع الحالي، بزيارة إلى الإمارات لتدشين مقر السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، وافتتاح قنصلية في دبي، وعقد لقاء مع ولي العهد الإماراتي عبد الله بن زايد، والمشاركة في مؤتمر اقتصادي يحضره رجال أعمال إماراتيون وصهاينة.

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الجديد نفتالي بينت سمح للقادة العسكريين والمسؤولين السياسيين بالتواصل مع نظرائهم في الولايات المتحدة بهدف التأثير على اتجاهات الاتفاق النووي المتبلور مع طهران.

واتهم لبيد، الذي أصبح وزيراً لخارجية الاحتلال الإسرائيلي في 13 يونيو/ حزيران، نتنياهو بتعريض الدعم الثابت للولايات المتحدة للخطر من خلال الوقوف وراء الحزب الجمهوري.

وسيلتقي بلينكن، خلال توقفه لثلاثة أيام في إيطاليا، البابا فرنسيس غدا.

ومن المقرر أن يشارك أيضاً في اجتماعات مجموعة العشرين والتحالف الذي يقاتل تنظيم "داعش".