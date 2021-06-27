عراقجي: حان الوقت لتتخذ جميع الدول قراراتها بشأن الاتفاق النووي

العالم- ایران

وفي تصريح له اليوم الاحد، اشار عراقجي الى مباحثاته مع اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، حول اخر المستجدات المعلقة بمفاوضات فيينا والقضايا المطروحة من جانب ايران.

ولفت، بان عددا من اعضاء اللجنة النيابية قدموا اقتراحات جيدة خلال هذه المباحثات، كما طرحوا بعض الاسئلة؛ مبينا ان هكذا اجتماعات تسهم في تعزيز الوفاق الوطني داخل البلاد.

وحول نتائج المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي، قال : لقد اُجريت لحد الان 6 جولات من هذه المفاوضات مع دول 4+1، وقد اقتربنا من المراحل النهائية تقريبا؛ لكن هناك بعض القضايا العالقة والتي جرت بشانها مفاوضات مكفية وقد حان وقت اتخاذ القرارات من جانب الدول الاعضاء.

واكد عراقجي : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، سبق وان اتخذت قرارها الكبير والصعب قبال انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، حفاظا على هذا الاتفاق؛ وفي ضوء المفاوضات التي اجريناها، يتعين على الاطراف المقابلة ان تتخذ قرارها الصعب وتجمع على احياء الاتفاق النووي.