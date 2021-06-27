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شاهد/ رد فعل السيسي على استقباله بالدبكة العراقية...

الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

حظي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باستقبال لافت لدى وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

العالم- مصر

فقد ظهرت فرقة عراقية تعزف الموسيقى، بينما ظهرت مجموعة أخرى تؤدي رقصة الدبكة العراقية خلال دخول رئيس الوزراء العراقي الكاظمي والسيسي إلى القصر الحكومي.

وظهر الرئيس المصري وهو مبتسم، كما رد التحية بوضع يده ناحية القلب في تعبير عن امتنانه لهذه التحية الحارة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، حيث تأتي انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق.

وعقدت اليوم بالعاصمة العراقية بغداد القمة الثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني.

وتناولت القمة سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وأيضا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة على أكثر من صعيد.

كما تناول الزعماء الثلاثة سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري؛ بهدف تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة، لا سيما في ضوء الروابط التاريخية والشعبية المتينة بينهم.

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