بلينكن يبحث مع حمدوك تطبيع العلاقات السودانية مع الكيان الإسرائيلي

العالم - السودان

وقال وزير الخارجية الامريكى، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "ناقشت مع رئيس الوزراء السوداني مبادرته الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة الانتقال الديمقراطي في السودان".

وبحسب بيان لمتحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، "تحدث الوزير أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء السوداني حمدوك اليوم لمناقشة التقدم المحرز في تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي".

كما ناقشا الاستقرار الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات السلام السودانية والتزام السودان بتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، حسبما ذكر المتحدث.

وجدد الوزير الأمريكي التأكيد على دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.