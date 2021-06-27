برهم صالح: التعاون العراقي المصري الأردني نقطة تحوّل بالمنطقة +فيديو

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن "صالح أقام اليوم، مأدبة غداء على شرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني، وحضرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، حيث رحّبَ صالح بالضيفين وبما تمثله الزيارة من دعم كبير للعراق وشعبه".

وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية العلاقات التي تربط البلدان الثلاثة والجهود المبذولة لتعزيزها وترسيخها لما فيه مصلحة شعوبنا وكل المنطقة"، مشيراً إلى أن "التعاون العراقي المصري الأردني يمثل نقطة تحوّل مهمة في المنطقة التي اكتنفتها التوترات والأزمات والصراعات لفترات طويلة، من أجل الانطلاق نحو إرساء الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي والركون الى الحوار والتلاقي في حل المشاكل تلبية للتحديات المشتركة التي تجابه الجميع في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية وتوفير فرص العمل لشعوبنا".

وشدد على "أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين البلدان الثلاثة والإفادة من الترابط الجغرافي في تنمية آفاق تعاونٍ أوسع في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية، والتأسيس لمشاريع البنى التحتية والطاقة والنفط، إلى جانب مواصلة الجهود من أجل مواجهة التحديات القائمة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتداعيات وباء كورونا، والتغيّر المناخي وحماية البيئة، كما تمّ التأكيد على ضرورة مواصلة الاجتماع بشكل دوري لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون الثلاثي".

ولفت صالح إلى أن "العراق الآمن والمستقر ذا السيادة وبعلاقاته مع اشقائه العرب وجواره الإسلامي، واستعادة دوره المحوري عنصرٌ مهمٌ في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في كل المنطقة، منوهاً إلى وجوب التنسيق الثلاثي المشترك في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي وإيجاد حلول للأزمات الراهنة".