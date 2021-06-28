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شاهد: أهم ملفات قمة بغداد الثلاثية المصرية الاردنية العراقية

الإثنين ٢٨ يونيو ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

أنهت قمة بغداد العراقية المصرية الأردنية أعمالها بالتأكيد على استمرار التعاون المشترك في مواجهة التحديات، وشدد البيان الختامي للقمة على تعزيز التنسيق والتعاون الإستراتيجي بين البلدان الثلاثة، وحدد المواقف من القضايا الإقليمية.

العالم - مراسلون

بعد قطيعتهم منذ سقوط نظام صدام يعود القادة العرب الى بغداد، قمة بغداد الثلاثية المصرية الاردنية العراقية، والتي جاءت استكمالا للقمتين السابقتين في القاهرة وعمان مؤشر مهم على استعادة العراق مكانته الاقليمية والعربية، كل ذلك يحسب للدماء التي قدمها العراقيون في دحر الارهاب وعودة الامن والاستقرار.

البيان الختامي للقمة اشاد بجهود الحكومة العراقية في مكافحة الارهاب وتقريب وجهات النظر لحل الخلافات في المنطقة في اشارة الى جهود بغداد للتقريب بين طهران والرياض، كما أكد البيان على ضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمتين السورية واليمنية وعبر عن دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني.

الملف الاقتصادي طغى على جدول اعمال القمة من خلال تبني رؤية التكامل الاقتصادي للبلاد الثلاثة والتخطيط لمشاريع الطاقة والنقل والربط الكهربائي ومد انابيب النفط والغاز.

ورغم عقد قمتين مماثلتين، الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدان الثلاثة لايتجاوز المليار دولار مايعكس التحدي الذي تواجهه هذه العواصم في تنفيذ الاتفاقيات على ارض الواقع.

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