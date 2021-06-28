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بالفيديو.. شهداء القصف الامريكي على الحدود السورية العراقية

الإثنين ٢٨ يونيو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أظهرت مشاهد مصورة تعرض لاول مرة الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء القصف الجويٍ الأميركي الذي استهدف منطقة القائم العراقية قرب الحدود مع سوريا.  

العالم - العراق

وأفاد مراسل العالم في العراق باستشهاد أربعة عراقيين وجرح ثلاثة آخرين جراء قصف جوي أميركي استهدف منطقة القائم العراقية قرب الحدود مع سوريا.

ومن الجانب السوري قال مراسل العالم إن طفلا استشهد وجرح ثلاثة آخرون جراء الغارات الأميركية على منطقة البوكمال شرقي سوريا.

الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الهجمات الجوية استهدفتْ مستودعاتٍ للأسلحة والعَتاد في العراق وسوريا رداً على هَجَماتٍ بطائراتٍ مُسيّرة استهدفتْ أفراداً ومنشآتٍ أميركية في العراق، بحَسَبِ تعبيرِ البنتاغون.

ونعت “كتائب سيد الشهداء” أربعة مقاتلين قضوا إثر القصف الأميركي الذي استهدف مواقع على الحدود العراقية السورية.

وعزّت الكتائب في بيان النعي فجر الاثنين ذوي مقاتليها الأربعة وهم كل من “حسين علي عبد الحسين صالح البيضاني، كرار سعد حمدان جلوب المحمداوي، كرار عبدالعزيز زينل الشبكي، محمد رومي ماجد محاسن الفرطوسي”.

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