ردود فعل منددة بالجريمة الامريكية قرب الحدود العراقية السورية

العالم - العراق

المتحدث بإسم المكتب السياسي لحركة الصادقون محمود الربيعي، قال ان الجريمة الامريكية الغادرة بقصف رجال الحشد في القائم دليل دامغ على ان السياسة الامريكية العدوانية لاتتغير ابدا ولاعلاج لها سوى القوة الرادعة".

بدوره أكد النائب العراقي فالح الخزعلي "الامريكان لا يؤمنوا الا بلغة القوة ويجب أن يمرغ انوفهم بالوحل هم وعملائهم ،وجرائمهم في العراق".

وقالت تنسيقية المقاومة العراقية في بيان ..

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)

صدق الله العلي العظيم

لقد قلنا من قبل بأننا لن نسكت على استمرار وجود قوات الاحتلال الأمريكي المخالف للدستور، وقرار البرلمان، وإرادة الشعب العراقي، وها هي قوات الاحتلال تتمادى في إجرامها بتكرار اعتدائها على المقاتلين العراقيين المرابطين على الحدود مع سورية، هؤلاء الثلة المدافعون عن أمن بلدهم وشعبهم استُشهدوا اليوم بأيدي أمريكية في قاطع القائم.

نحن في تنسيقية المقاومة العراقية سنثأر لدماء شهدائنا الأبرار من مرتكبي هذه الجريمة النكراء، وبعونه تعالى سنذيق العدو مرارة الانتقام، ولن يرى ما يسره إذا حاول تكرار اعتداءه، والله غالب على أمره.

كما اصدر السيد احمد المكصوصي امر اللواء 14 بالحشد الشعبي بيانا جاء فيه..

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

صدق الله العلي العظيم

في الساعة ٢:٠٠ فجر الاثنين وبتاريخ 2021/6/28 نفذت طائرات الولايات المتحدة الامريكية ضربة جوية استهدفت من خلالها مقرات الحشد الشعبي اللواء الرابع عشر المرابطين على الحدود العراقية السورية ضمن الواجب الوطني المقدس، اودت باستشهاد كوكبة من المقاتلين الابطال، وأننا ابناء اللواء الرابع عشر نعزي انفسنا وعوائلنا الكريمة بفقد احبتنا ومجاهدينا الابطال ولكم أسوة بقائد الحشد الكبير ابو مهدي المهندس ورفاقه وسنبقى الدرع الحصين لهذا الوطن العزيز ونحن بكامل الجهوزية التامة ورهن اشارة القيادة العامة للرد واخذ الثأر الرحمة والخلود للشهداء الابطال والصبر لذويهم والشفاء العاجل للجرحى.

ونعت "كتائب سيد الشهداء" أربعة مقاتلين قضوا إثر القصف الأميركي الذي استهدف مواقع على الحدود العراقية السورية.

وعزّت الكتائب في بيان النعي فجر الاثنين ذوي مقاتليها الأربعة وهم كل من “حسين علي عبد الحسين صالح البيضاني، كرار سعد حمدان جلوب المحمداوي، كرار عبدالعزيز زينل الشبكي، محمد رومي ماجد محاسن الفرطوسي”.

وأفاد مراسل العالم في العراق باستشهاد أربعة عراقيين وجرح ثلاثة آخرين جراء قصف جوي أميركي استهدف منطقة القائم العراقية قرب الحدود مع سوريا.



ومن الجانب السوري قال مراسل العالم إن طفلا استشهد وجرح ثلاثة آخرون جراء الغارات الأميركية على منطقة البوكمال شرقي سوريا.

الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الهجمات الجوية استهدفتْ مستودعاتٍ للأسلحة والعَتاد في العراق وسوريا رداً على هَجَماتٍ بطائراتٍ مُسيّرة استهدفتْ أفراداً ومنشآتٍ أميركية في العراق، بحَسَبِ تعبيرِ البنتاغون.