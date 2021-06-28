ما الذي يحضر للجزائر من خلال رسائل مناورات الاسد الافريقي بقيادة امريكا؟

العالم- خاص بالعالم

وقال ميزاب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية" ان ابرز هذه السيناريوهات انها تحاول ان تحاكي الاسلحة الروسية، مشيراً الى ان روسيا استطاعت عن تحطم ارقاماً قياسية وحتى كذلك عدة تحديات بما هو مرتبط بالاسلحة الدفاعية والهجومية.

واوضح ميزاب، ان هذه المناورات تأتي في توقيت تمر فيه المنطقة بكثير من المتغيرات خاصة في ظل التشنج المتصاعد في العلاقات الثنائية في المنطقة المغاربية، وكذلك اشتداد التنافس الغير المعلن ما بين امريكا وروسيا، ومن ناحية اخرى، تعتبر الجزائر ثاني دولة تقتني اسلحة استراتيجية من روسيا، ما يشير الى ان مجموع رسائل المناورات الامريكية، هي تحدي اولاً لروسيا وحلفائها، وهذا ما ادى الى الرد الروسي السريع بانها مستعدة للدفاع عن حلفائها، ورأى ميزاب بانها رسالة للمناورات الاسد الافريقية باشراف امريكي.

بدوره اكد مدير المركز العربي للدراسات رياض الصيداوي، ان الجزائر مستهدفة لمواقفها العربية لانها وقفت ضد التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي والمهرولين له، ووقفت ايضاً ضد قصف ليبيا سنة 2011، وكذلك وقوفها ضد اخراج سوريا من الجامعة العربية المؤسسة لهذه الجامعة.

واستشهد الصيداوي، بتهديد وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، لوزير الخارجية الراحل الجزائري مراد مدلسي، بان الدور سيأتيكم انتم في الجزائر بعد سوريا، مشيراً الى ان المؤامرة ضد الجزائر ليس خافية، بل اصبحت المسألة معلنة.

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https://www.alalam.ir/news/5674068

https://www.alalam.ir/news/5674128