شاهد.. امريكا تقصف مواقع الحشد بقنابل تزن 1250كغم

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا الزميل نويد بهروز: ان الهجوم هو الاول من نوعه بعد تولي بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة الاميركية الذي وقع اليوم عند الساعة 2 فجراً، معتبراً ان السيناريو يؤكد وقوف اميركا الى جانب التنظيمات الارهابية التي تحاول التسلل الى المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

واوضح مراسلنا ان القصف استهدف منطقة القائم داخل الحدود العراقية ضمن محافظة الانبار والمستهدف هو اللواء الرابع عشر التابع للحشد الشعبي ضمن كتائب سيدالشهداء.

واضاف مراسلنا ان هناك فصائل مقاومة ليست تحت مظلة الحشد الشعبي تعتبر نفسها في حل من المؤسسات الرسمية وتدعو لمواجهة التواجد الاميركي، مشيراً الى ان دفاع الحشد الشعبي عن السيادة العراقية لايروق للادارة الاميركية، معتبراً ان القصف الاميركي هو بمثابة استهدافا للقوات المسلحة العراقية.

واكد مراسلنا بان التوقعات تشير الى حصول ردود فعل انتقامية للقصف الاميركي، بعد ان توعدت كتائب سيد الشهداء بالرد على الهجوم الامريكي مؤكدة بان الحرب ستكون مفتوحة.

هذا وكان البيان الرسمي لكتائب سيد الشهدا قد اكد سقوط اربعة شهداء حتى هذه اللحظة اضافة الى العديد من الجرحى جراء القصف الاميركي. وبين البيان ان الموقع المستهدف خلاف ما قالته الادراة الاميركية والبنتاغون بانه موقع لتخزين الاسلحلة، واوضح البيان، الموقع هو عبارة عن اسلحة خفيفة التي تستهدف تسلل عناصر داعش الارهابية في هذه المنطقة الحدودية الواقعة بين الحدود العراقية السورية.

وبين مراسل العالم، انه لحد هذه الساعة لم يصدر بيان رسمي حتى الآن من السلطات العراقية تعقيبا على هذا القصف الاميركي، خاصة انه يتزامن مع الذكرى السابعة لتاسيس الحشد الشعبي.