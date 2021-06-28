بعد العدوان الاميركي.. كتائب سيد الشهداء تتوعد بحرب مفتوحة

العالم - خاص بالعالم

وفي اتصالٍ هاتفي مع قناة العالم، اكدَ الشيخ الفرطوسي أن المقاومة العراقية لن تسكت على الأعتداء الاميركي على السيادة الوطنية، مؤكداً ان الاستهداف الاميركي على مواقع الحشد الشعبي لم يكن مفاجئا وغير مستغرب ونحن الان في حرب مفتوحة وكل الخيارات باتت مفتوحة للرد على هذا الهجوم السافر، والثار لدماء الشهداء.

وشدد الفرطوسي، على انه يجب ان تتوقف الاعتداءات على الدماء والاراضي العراقية، مضيفا ان العدوان الاميركي يستهدف فتح ثغرات لعبور الدوعش الى العراق، معتبراً ان المخطط الاميركي لن يتحقق ابدا.

هذا وكان البيان الرسمي لكتائب سيد الشهدا قد اكد سقوط اربعة شهداء حتى هذه اللحظة اضافة الى العديد من الجرحى جراء القصف الاميركي. وبين البيان ان الموقع المستهدف خلاف ما زعمته الادراة الاميركية والبنتاغون بانه موقع لتخزين الاسلحلة، موضحاً ان الموقع هو عبارة عن اسلحة خفيفة التي تستهدف تسلل عناصر داعش الارهابية في هذه المنطقة الحدودية الواقعة بين الحدود العراقية السورية.