شاهد: الحشد يتوعد بالرد ويعلن النفير العام ضد القواعد الأمریكية

العالم - خاص بالعالم

وبحسب بيان للبنتاغون فإن القصف جاء بتوجيه من الرئيس جو بايدن، المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قال ان الرئيس امر بمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع هجمات ضد المصالح الاميركية في العراق.

واضاف ان هذه الضربات استهدفت منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة بموقعين في سوريا وموقع واحد في العراق تستخدم في تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

وردا على العدوان أعلنَ الحشدُ الشعبي النفيرَ العام ضد القواعدِ الأميركية، وتوعد بالرد معلنا جهوزيته التامة.

كتائبُ سيدِ الشهداء اكدت أنها ستذهبُ مع الاحتلال الأميركي الى الحرب المفتوحة، وأولُها استهدافُ الطائراتِ المعادية في سماء العراق. فيما زفّتْ في بيانٍ لها شهداءَها الأربعة الذين سقطوا جراءَ العدوانِ الأميركي.

تنسيقية المقاومة العراقية توعدت بالثأر لدماء الشهداء وقالت انها ستذيق العدو مرارة الانتقام.

اما المتحدث بإسم المكتب السياسي لحركة الصادقون محمود الربيعي، فقد اعتبر الجريمةَ الأميركية دليلاً دامغاً على أنّ سياسةَ واشنطن العدوانية لن تتغير، ولا علاجَ لها سوى القوة الرادعة.

فيما قالَ النائب فالح الخزعلي إنّ الأميركيين لا يؤمنون إلا بلغةِ القوة معتبرا ان الرهان الان على المقاومين بعد فشل الحكومة بتطبيق قرار مجلس النواب بإخراج القوات الاجنبية من العراق.

والحشد الشعبي العراقي هو جزء من القوات العراقية المسلحة الرسمية، والعدوان ياتي بعد يوم واحد من استعراض كبير لقوات الحشد في محافظة ديالى شرقي البلاد رعاه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.