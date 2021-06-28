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شاهد: غضب شعبي في دمشق جراء العدوان الامريكي

الإثنين ٢٨ يونيو ٢٠٢١ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم بان الطائرات الامريكية المعتدية التي استهدفت المناطق المتداخلة بين القائم العراقية والبوكمال السورية تسبب باستشهاد طفل وجرح ثلاثة آخرين حيث كان الاعتداء بالقرب من منازل المدنيين.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا الزميل حسام زيدان: ان هذا الاعتداء لم يكن الاول من نوعه بشن غارات على منازلهم المدنيين في المناطق الحدودية العراقية السورية بل شهدت هذه المناطق قصفا من قبل الطائرات الاميركية وارتقى فيها شهداء ايضاً.

وبين مراسلنا، ان هناك حالة غضب شعبي كبيرة في دمشق جراء العدوان الاميركي على سوريا والعراق، مشددا على ان العدوان الاميركي يأتي لمد جماعة داعش الارهابية بالروح المعنوية.

هذا وكنت المقاتلات الحربية الاميركية قد شنت فجر اليوم غارات على المناطق الحدودية بين العراق وسوريا مما اسفر الى سقوط شهداء وجرح وسط قوات الحشد الشعبي التي تحرس الحدود المشتركة من تسلل عناصر داعش الوهابية.

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