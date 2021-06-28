باحث سياسي: اميركا تهدف بعداونها على العراق زعزعة استقراره

العالم - خاص بالعالم

وقال الشرع في حديث له مع قناة العالم الاخبارية في التغطية الخاصة بسبب العدوان الاميركي على الحدود العراقية السورية: ان امريكا لاتريد للعراق ان ينهض من جديد ويستقر وتعمل على جر بعض الفصائل الى الاقتتال للترويج بان هذه الفصائل لا تريد الخير للعراق.

وبين الشرع، بان امريكا تحاول ابقاء دول المنطقة ضعيفة لتنفيذ ماربها الخبيثة، مؤكداً ان اكذوبة مساعدة امريكا للشعوب لن تنطلي بعد على شعوب المنطقة.

واوضح الشرع ان توقيت القصف الاميركي بعد الاستعراض الكبير الذي قام به الحشد الشعبي بحضور مصطفى الكاظمي وكافة فصائل الحشد التي تتشكل ليست فقط من الشعية بل من كافة اطياف الشعب العراقي وقومياته، والني اثبتت الحشد فيه بانه قوة نظامية وشرعية، انما ياتي لضرب السيادة العراقية.