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شاهد ردود الأفعال على الاعتداء الأمريكي لمواقع الحشد الشعبي

الإثنين ٢٨ يونيو ٢٠٢١ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد مدير مكتب العالم في بغداد نويد بهروز، بتوالي ردود الافعال الغاضبة والمستنكرة للعدوان الأمريكي على اللواء 14 و 46 للحشد، حيث أدان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول هذا العدوان واعتبره انتهاكا سافرا لسيادة العراق، ودعا الى التهدئة، مؤكداً أن الحكومة ستفتح تحقيقا بهذا الاعتداء.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، خلال تغطية خاصة العدوان جوي أميركي على مواقع حدودية بين العراق وسورية، أفاد مراسلنا أن:" هيئة الحشد الشعبي اصدرت قرارا واوضحت نقاطا مهمة في هذا البيان في أن الاعتداء وقع في الساعة 2 فجرا، وبعمق 13 كيلومترا داخل الأراضي العراقية لانه لا لبس فيه بأن تتحدث أمريكا على انه الاعتداء قد وقع داخل الاراضي السورية، بل كان في العمق العراقي في منطقة القائم".

وأشار مراسلنا الى أن ما تم استهدافهم هم شهداء، قد وقع الاعتداء الامريكي عليهم خلال تأدية واجبهم في حماية الحدود العراقية السورية لمنع تسلل عناصر داعش الارهابية، وأكد البيان أحقية الحشد الشعبي في المتابعة القانونية لهذا العدوان.

وأضاف مراسلنا أن مراسل العالم: حالة من الغضب العارم والاستياء الشديد تسود الشارع العراقي ازاء الاعتداء الامريكي، وأن الحكومة تعتبر الحشد الشعبي جزءا من المنظومة العسكرية العراقية، كما أن الغضب الامريكي من الاستعراض العسكري للحشد الشعبي دفعها لارتكاب هذا الاعتداء.

وكانت قد أصدرت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، بيانا بشأن الاعتداء الأميركي على قواتها غربي الأنبار، مؤكدة انه يأتي في إطار إضعاف العراق وقواته الأمنية الذين شهد لهم العالم بدحر الإرهاب.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان صحفي، أنه "في الساعة الثانية من فجر اليوم الاثنين قام الطيران الأمريكي باستهداف ثلاث نقاط مرابطة لقوات الحشد الشعبي (اللواءان 14 و46) بمسافة 13 كم داخل الحدود العراقية في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار".

وأضافت: "أسفر هذا الاعتداء عن ارتقاء 4 شهداء كانوا يؤدون واجبهم الاعتيادي لمنع تسلل عناصر داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق ضمن الواجب الرسمي لقوات الحشد الشعبي تحت قيادة العمليات المشتركة وغير منخرطين بأي نشاط ضد التواجد الأجنبي في العراق والذي سبق لهيئة الحشد الشعبي أن أوضحت موقفها منه مرارا وتكرارا".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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