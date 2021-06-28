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سناتور أمريكي يعبر عن موقفه من الهجمات الاميركية في العراق

سناتور أمريكي يعبر عن موقفه من الهجمات الاميركية في العراق
الإثنين ٢٨ يونيو ٢٠٢١ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور الديمقراطي كريس مورفي عن قلقه من وتيرة النشاط المُوَجَّه ضد القوات الأميركية، والضربات الانتقامية المتكررة ضد الفصائل العراقية.

العالم ـ الأميركيتان

وفي بيانٍ له، أعرب مورفي عن تفهمه لدوافع جو بايدن بشأن حماية القوات الأميركية، لكنه قال إنّ تكرار الهجمات يعكس نمطاً من الأعمال القتالية التي تستلزم موافقة الكونغرس.

وأضاف أنّ على البيت الأبيض إحاطةَ الكونغرس بشأن الضربات الجوية في سوريا والعراق استناداً الى الدستور وقانونِ سلطات الحرب.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في وقت سابق من اليوم، أنه "في الساعة الثانية من فجر اليوم الاثنين قام الطيران الأمريكي باستهداف ثلاث نقاط مرابطة لقوات الحشد الشعبي (اللواءان 14 و46) بمسافة 13 كم داخل الحدود العراقية في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار".

وأكدت هيئة الحشد الشعبي احتفاظَها بالحق القانوني بالرد على الاعتداءات على الأراضي العراقية ومحاسبة مرتكبيها.

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