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مصر.. نجل محمد حسين يعقوب يعلق على قرار منعه من الخطابة

مصر.. نجل محمد حسين يعقوب يعلق على قرار منعه من الخطابة
الإثنين ٢٨ يونيو ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

علق علاء محمد حسين يعقوب، نجل الشيخ محمد حسين يعقوب على قرار وزارة الأوقاف المصرية حول منعه من الخطابة.

وقال في تصريحات لموقع "مصراوي" إنه ملتزم تماما بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمنعه من صعود المنابر، وإحالته من إمام وخطيب بإدارة أوقاف أكتوبر بمديرية الجيزة، إلى باحث دعوة.

وأضاف في تصريحات لموقع مصراوي، الاثنين: "نفذت اليوم قرار وزير الأوقاف بإحالتي إلى باحث دعوة بمديرية أوقاف الجيزة"، امتثالا لقرار الدكتور محمد مختار جمعة الذي صدر أمس الأحد.

وأشار الشيخ علاء محمد حسين يعقوب، إلى أن يقوم بتنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف أولا بأول، مشيرا إلى أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجميع قيادات الوزارة.

كان محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر إحالة الشيخ علاء الدين محمد حسين، إمام وخطيب بإدارة أكتوبر بالجيزة، نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، إلى وظيفة باحث دعوة، ومنعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد أو القراءة بها، أو أي عمل دعوي أو تحفيظ قرآن بجميع مساجد الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن قرار إحالة الشيخ علاء محمد حسين إلى باحث دعوة، يأتي بناء على مذكرة من مديرية الجيزة.

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