"العفو الدولية" تطالب الرياض برفع منع السفر عن ناشطات

وقالت المنظمة في بيان لها، إنها ترحب بإفراج السلطات عن الناشطتين سمر بدوي، ونسيمة السادة، إلا أنه تطلب من الرياض أن ترفع منع السفر المفروض عليهن.

وأوضحت المنظمة أن من بين الناشطات الممنوعات من السفر، لجين الهذلول، وأخريات.

وكانت حسابات سعودية معارضة، ذكرت أن السلطات تمنع آلاف المواطنين من السفر، إما لنشاطهم السياسي والحقوقي، أو بسبب نشاط أقارب لهم بالخارج.

فيما نشرت لجين الهذلول صورة عبر حسابها على موقع تويتر لثلاث سيدات يحتضن بعضهن البعض، معلقة بقولها: "الحمد لله"، وذلك بعد إطلاق سراح نسيمة السادة وسمر بدوي.