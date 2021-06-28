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بالصور: حملة تغريدات عن دور أمريكا في عرقلة السلام باليمن

بالصور: حملة تغريدات عن دور أمريكا في عرقلة السلام باليمن
الإثنين ٢٨ يونيو ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

دعت وزارة الإعلام اليمنية للمشاركة في حملة تغريدات عن دور أمريكا في عرقلة السلام باليمن. 

ودعت وزارة الإعلام اليمنية في بيان إلى المشاركة في حملة التغريدات الواسعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الإثنين، لتعرية دور أمريكا في العدوان وعرقلة السلام في اليمن.

وأكدت وزارة الإعلام اليمنية أن أمريكا التي تحاول اليوم تصوير نفسها راعية للسلام هي العدو الأول للسلام في العالم والتي تقود العدوان على اليمن وتطبق الحصار على الشعب اليمني.

وأشارت إلى أهمية المشاركة في الحملة التي تنطلق الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، عبر الهاشتاقين:

#امريكا_عدو_السلام

#USAEnemyOfPeace

ورابط بنك التغريدات: bit.ly/USAEnemy

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