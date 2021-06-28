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مجلس الوزراء العراقي يعقد اجتماعا أمنيا طارئا برئاسة الكاظمي

الإثنين ٢٨ يونيو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

الجريمة التي ارتكبتها الولايات الاميركية المتحدة على الحدود بين العراق وسورية، وأدت الى استشهاد عدد من العراقيين، أثارت غضب كبير في الاوساط السياسية العراقية.

العالم - خاص بالعالم

في ظل تأكيد من أميركا وعلى لسان وزير خارجيتها انتوني بلينكن، بأن الهجوم على مواقع الحشد يشكل ردا على هجماتها ضد الأميركيين حسب تعبيره، معتبرا انه إجراء ضروريا ومناسبا ومدروسا استهدف فصائل مدعومة من إيران في العراق وسوريا.

مجلس الوزراء عقد اجتماعا أمنيا طارئا برئاسة مصطفى الكاظمي، فيما قال المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، انه يدرس إجراء تحقيق شامل في ظروف الحادث ومسبباته والعمل على عدم تكراره مستقبلا.

مؤكدا انه يرفض جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات أو استخدام أراضيه وسمائه للاعتداء على جيرانه، كما اشار الى ان الحوار مع الأميركيين حول انسحاب القوات القتالية وصل إلى مراحل متقدمة.

المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، وصف الاعتداءات بأنها انتهاك سافر ومرفوض للسيادة العراقية وللأمن الوطني. وأضاف ان العراق يتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات.

وقل الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي ان عملية الرد على الجريمة الاميركية ستكون قاسية وان أي رد على عملية الرد هذه سيقابل برد امر واقسى، واضاف واضاف ان الاحتلال تعمد خلط الاوراق عبر اعتدائه السافر.

واكد الولائي أن استعراض الحشد الشعبي مثل صفعة كبيرة بوجه الاحتلال الاميركي الذي كان يسعى لانتزاع الصفة الرسمية عن الحشد.

كتلة دولة القانون في مجلس النواب قالت ان الجريمة الاميركية عمل عدواني غير مبرر اطلاقا وهو استفزاز للشعب العراقي واستهداف لقواته الامنية، مطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات فورية لمحاسبة من قام بهذا العمل الاجرامي ومنع تكراره.

تحالف الفتح اعتبر القصف الاميركي دليلا على الغضب الاميركي من الاستعراض الناجح الذي اقامه الحشد الشعبي، وبحضور القائد العام للقوات المسلحة في الايام الاخيرة، مؤكدا ان هذه الحادثة تثبت وبشكل جلي عبثية وجود القوات الامريكية وخطرها على امن واستقرار العراق.

حزب الله في لبنان دان العدوان الاميركي، مؤكدا أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار والأمن قبل طرد القوات الأميركية من العراق وسورية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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