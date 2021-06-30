موجة وبائية جديدة وانتشار سريع للمتحورة دلتا في هذا البلد

العالم - خاص بالعالم

ويدخل حوالى 1000 شخص المستشفى يوميا في موسكو التي تعد12 مليون نسمة، فيما باتت حوالى 75 بالمئة من الأسرة المتوافرة ممتلئة، لكن سلطات موسكو لن تفرض إغلاقا عاما.

وستلزم السلطات اعتبارا من الاثنين، من يرغب من الاشخاص بالدخول إلى المطعم أن تكون لديه بطاقة صحية.



وسجلت بنغلادش أيضا رقم وفيات قياسي بأكثر من 100 وفاة، وعمدت السلطات الى وقف عمل كل وسائل النقل العام.

ما اضطر الاف الموظفين في العاصمة دكا الى التوجه الى العمل سيرا على الأقدام، قبل فرض إغلاق مشدد الخميس لاحتواء الوباء، وسيسمح للخدمات الأساسية والمصانع وحدها بمواصلة أنشطتها.



في الدول الاوروبية، تزداد أعداد الإصابة اليومية في بريطانيا منذ شهر. ما اثار مخاوف دول الاتحاد، وستحاول ألمانيا حظر دخول المسافرين البريطانيين الى الاتحاد الأوروبي سواء حصلوا على اللقاح أم لا.



وتريد برلين تصنيف بريطانيا على أنها "دولة مثيرة للقلق"، نظرا لانتشار سلالة دلتا هناك بشكل كبير.

بينما ستفرض الحكومة البرتغالية على البريطانيين لدى وصولهم تقديم ما يثبت حصولهم على اللقاح بشكل كامل أو عزل أنفسهم 14 يوما في مكان تحدده السلطات الصحية، حتى الـ11من يوليو تموز على الأقل، وسط زيادة حالات الإصابة بسلالة دلتا في البرتغال.



في استراليا سجلت حالات أيضا بالمتحورة دلتا في أكثر مدن استراليا اكتظاظا بالسكان، لذا ستفرض السلطات في سيدني حجرا لمدة أسبوعين، وداروين حتى الجمعة.

فيما تم تشديد قواعد التباعد الاجتماعي في أقسام أخرى من البلاد. وقررت السلطات الأسترالية عدم فتح حدودها الدولية إلا إذا كان امنا بناء على المشورة الطبية.



أما اندونيسيا المجاورة، الأكثر تضررا في جنوب شرق اسيا، فقد سجلت حصيلة قياسية يومية بأكثر من21 ألف إصابة في وقت وصلت فيه المستشفيات الى أقصى طاقاتها الاستيعابية ما يثير مخاوف من شلل القطاع الصحي.

وانفجرت أعداد الإصابات بعد تنقل ملايين الأشخاص في أيار/مايو لزيارة أقربائهم في نهاية شهر رمضان.

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