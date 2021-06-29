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ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في فلوريدا إلى 10 قتلى

ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في فلوريدا إلى 10 قتلى
الإثنين ٢٨ يونيو ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكني بمدينة سيرفسايد في ولاية فلوريدا إلى 10 أشخاص، بينما لا يزال 151 في عداد المفقودين.

العالم ـ الأميركيتان

وقالت عمدة مقاطعة ميامي ديد، دانييلا ليفين كافا في مؤتمر صحافي إنه تم العثور على ضحية أخرى في الحطام وأن 151 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث.

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميايامي، صباح الخميس، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

وقد أعلن بايدن صباح يوم الجمعة حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا و طلب مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار المبنى.

ونشرت السلطات الأمريكية مساء الجمعة تقريرا صدر في أكتوبر 2020 عن الخبير الاستشاري في مجال الهندسة، فرانك مورابيتو، حيث لفت إلى اكتشافه أدلة على وقوع "أضرار هيكلية كبيرة" في بلاطة خرسانية تحت حوض السباحة في المبنى المؤلف من 13 طابقا، بالإضافة إلى التصدع والتفتت الواسع لأعمدة ودعائم وجدار مرآب السيارات تحت المبنى.

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