التلفزيون السوري: استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في دير الزور بالصواريخ

العالم - سوريا

وقال التلفزيون الرسمي السوري، في خبر عاجل، إنه تم "استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية"، مشيرا إلى تحليق مكثف للطيران الأميركي فوق ريف دير الزور الشرقي في سوريا.

وأعلن متحدث عسكري أمريكي أن "القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لتقارير أولية".

وذكر الكولونيل وين ماروتو المتحدث باسم "التحالف الدولي" في تغريدة عبر "تويتر" أن "الهجوم وقع الساعة 7:44 بالتوقيت المحلي"، مشيرا إلى أنه "يجري حاليا تقييم الأضرار".

ولم يتطرق مارتو إلى الجهة المتوقع أن تكون قد نفذت الهجوم.

جاء ذلك بعد يوم من هجمات، بتعليمات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، استهدفت موقعين داخل الأراضي السورية، وموقع واحد داخل العراق، فيما أفادت مصادر في منطقة البوكمال، أن طفلا استشهد وأصيب 3 مدنيين آخرين خلال العدوان الذي استهدف المنطقة. مشيرا إلى أن الموقع المستهدف يحوي (كرفانات) مسبقة الصنع.

وأعرب المجلس الوزاري للأمن القومي العراقي، في وقت سابق اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الأمريكي الذي طال موقعا حدوديا مع سوريا، مؤكدا أنه يدرس كل الخيارات القانونية للرد على هذا الاعتداء.