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التحالف الدولي يؤكد تعرض قوات أمريكية في سوريا لقصف صاروخي

التحالف الدولي يؤكد تعرض قوات أمريكية في سوريا لقصف صاروخي
الثلاثاء ٢٩ يونيو ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أكّد متحدث باسم قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا والعراق، واين ماروتو، الاثنين، تعرض قاعدة أمريكية في سوريا لقصف صاروخي، دون وقوع أية إصابات.

العالم - سوریا

وقال ماروتو في تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر"، إن "التقرير الأوّلي: في حدود الساعة 7:44 مساء بالتوقييت المحلي، تعرضت القوات الأمريكية في سوريا لهجوم بصواريخ متعددة، دون وقوع إصابات، ويتم تقييم الأضرار، وسنقدم تحديثات عندما يكون لدينا مزيد من المعلومات".

كما ذكرت مصادر بأن "الموجة الصاروخية التي استهدفت القاعدة الأمريكية غير الشرعية أدت لنشوب حرائق ضمن آليات ومعدات القاعدة".

وقامت القوات الأمريكية على الفور بإغلاق القاعدة، فيما حلّقت الطائرات الحربية والمسيرة في محيطها وفي سماء المنطقة.

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