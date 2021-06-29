الحشد: رد المقاومة على الاعتداءات الامريكية سيكون قويا

العالم - العراق

وقال الكريطي في حديث تلفزيوني، ان "هناك عشرات الاعتداءات التي شهدتها مقرات الحشد من قبل امريكا، وعلى الحكومة ان تتخذ مواقف صريحة اتجاه الاعتداءات الامريكية"، مؤكدا ان "التركيز على قصف مقرات الحشد في الحدود هو لاجل ادخال عصابات "داعش" الارهابية".

وأضاف ان "على لجنة الامن والدفاع النيابية استدعاء قائد القوة الجوية لمعرفة طبيعة القصف الامريكي، لان السلاح المستخدم في قصف مقرات الحشد هي قنابل تستخدم في المعارك الكبيرة".

وتابع القيادي في الحشد الشعبي ان "المقاومة لن تسكت على الاعتداءات الامريكية وسيكون الرد قوي، وعلى الحكومة ان تتخذ مواقف صريحة اتجاه الاعتداءات الامريكية".

وبين ان "امريكا تريد افراغ الحدود من القوات الامنية والحشد الشعبي"، مشيرا الى ان "هذه الاعتداءات على الحشد اعطت الشرعية للمقاومة للرد".