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لبنان: حركة مشاورات مكثفة حكومية لبنانية جرت في عطلة نهاية الاسبوع

لبنان: حركة مشاورات مكثفة حكومية لبنانية جرت في عطلة نهاية الاسبوع
الثلاثاء ٢٩ يونيو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

أوضحت معلومات صحيفة في لبنان اليوم الثلاثاء ، ان حركة مشاورات مكثفة جرت في عطلة نهاية الاسبوع على مستوى حزب الله وحركة أمل، وبين حزب الله و"التيار الوطني الحر وكذلك عبر الهاتف بين رئيس مجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلّف سعد الحريري،

العالم_لبنان

وبحسب صحيفة الجمهورية ان الاتصالات التي قام بها حزب الله" على إثر الاطلالة الأخيرة للامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وإبداء استعداده الى تقديم المساعدة، مع رئيس التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ركّزت على النقطتين العالقتين، باعتبار انّ سائر النقاط التي كانت محل خلاف قد أمكن تذليلها وحُسم الاتفاق بصورة نهائية عليها والنقطة الاولى هي تسمية الوزيرين المسيحيين الماروني والارثوذكسي، حيث انّ المسعى الجديد ينطلق من أحقية الرئيس المكلّف تسمية وزراء مسيحيين، وعدم القبول بتقييده وانتزاع هذا الحق منه، وباسيل نفى أن يكون توجّه رئيس الجمهورية وفريقه حرمان الرئيس المكلّف هذا الحق"، مقترحاً أن "يسمّي الرئيس المكلّف 5 اسماء لشخصيات مارونية، و5 اسماء لشخصيات ارثوذكسية، وفي الوقت نفسه يسمّي رئيس الجمهورية 5 اسماء مارونية و5 أسماء أرثوذكسية.

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