السيد حسن نصر الله وهنية يؤكدان على ثبات محور المقاومة

العالم - فلسطين



وجرى خلال اللقاء استعراض تفصيلي لمعركة سيف القدس ‏وأسبابها ومجرياتها ونتائجها فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً مما يُمكّن ‏المقاومة في فلسطين ومعها محور المقاومة في المنطقة من البناء على ‏هذا النّصر الكبير وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل ‏الوصول الى النّصر الحاسم والنّهائي إن شاء الله. ‏

وقد تم التأكيد على عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحركة حماس ‏وموقعها الاساسي في هذا المحور المبارك وفي هذه المعركة الحاسمة. ‏

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والوفد القيادي المرافق له وصلوا الى لبنان امس الاثنين والتقوا خلال الزيارة كل من الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.