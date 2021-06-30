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ظريف يستقبل السفير السويسري بمناسبة انتهاء مهام عمله 

ظريف يستقبل السفير السويسري بمناسبة انتهاء مهام عمله 
الثلاثاء ٢٩ يونيو ٢٠٢١ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء سفير سويسرا لدى الجمهورية الاسلامية، ماركوس لايتنر بمناسبة انتهاء مهام عمله.

العالم - ايران

وتولى لايتنر منذ سبتمبر 2017 ، منصب سفير سويسرا في طهران ورعاية المصالح الأميركية في ايران، وتم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الايرانية عدة مرات لقضايا مختلفة.

وكانت آخر مرة استدعي فيها السفير السويسري في طهران إلى وزارة الخارجية الايرانية في 22 اكتوبر العام الماضي، بعد مزاعم مسؤولين أميركيين بأن دولًا أخرى تتدخل في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.

يذكر ان لايتنر التحق بالسلك الدبلوماسي السويسري عام 1996 ، والتحق بالقطاع الاقتصادي والمالي بوزارة الخارجية في برن عام 1998، وشغل منصب سفير سويسرا في مصر من 2013 الى 2017.

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