ايران: لقد اتخذنا قرارنا.. فلتتخذ اميركا قرارها+فيديو

العالم - ايران

وفي احدث تصريح له اكد وزير الخارجة الامريكي انطونيو بلينكن انه تم التغلب على بعض العقبات في المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا، الا ان بعض الخلافات الجوهرية مازالت قائمة وأضاف ان الكرة في ملعب إيران، وسنرى ما ستقرره.

بدورها أكدت طهران أنها اتخذت قرارها بشأن محادثات فيينا وحان وقت لاتخاذ الأطراف الأخرى قرارها، بما فيها الولايات المتحدة.

وشدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي علی ان الادارة الحالية تعهدت باكمال المحادثات، لكنه أكد أنها ليست في عجلة من امرها للتوصل الى نتيجة نهائية خلال الوقت المتبقي لها في الادارة.

وقال علي ربيعي:"اذا لم يتم تحقيق اهداف بلادنا، فإن المحادثات تتنتقل إلى عهدة الحكومة المقبلة. نحن لسنا على عجلة للتوصل الى نتيجة خلال الفترة المتبقية من الحكومة الحالية. هناك توافق مبدئي بشأن الغاء الحظر عن القطاعات الاقتصادية الاساسية، لكن اذا لم يتم التوافق على جميع البنود المطروحة في المحادثات، فإن هذا يعني عدم التوصل لاتفاق".

واكدت طهران منذ انطلاق المحادثات في فيينا على مواقفها الثابتة بالغاء جميع اجراءات الحظر والتحقق الملموس من ذلك، بالاضافة الى وجوب تقديم الادارة الاميركية ضمانات بعدم الانسحاب مجددا من اي اتفاق مستقبلي في حال التوصل اليه.