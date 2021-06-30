بالفيديو.. الأزمة اللبنانية؛ من سيء الي أسوأ

العالم - لبنان

وعلى وقع انهيار متواصل في العملة الوطنية اللبنانية مقابل الدولار وقرار الحكومة خفض الدعم عن المحروقات عادت التحركات الاحتجاجية في مناطق متفرقة من البلاد.

المحتجون اضرموا النيران في إطارات باحدى شوارع العاصمة بيروت وفي مدن الشمال والجنوب واغلقوا طرقا رئيسة قبل ان تعيد قوات الامن فتحها.

ارتفاع حدة السخط في الشارع ياتي عشية الزيادة المقررة لأسعار الوقود بعد قرار الحكومة خفض الدعم عن المشتقات النفطية في تحرك يستهدف تخفيف نقص يسبب حالة من الشلل، لكنه سيزيد الضغط على المستهلكين من الطبقات الفقيرة وسيؤثر ايضا على اسعار المواد الغذائية.

ويتزامن ذلك مع ارتفاع معدل البطالة والتضخم وغياب عدد كبير من الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في أغلبها؛ مما أدى إلى تسارع انتشار الفقر على نطاق واسع، حيث يعيش نصف السكان الآن تحت خط الفقر، حسب الأمم المتحدة. فيما يرجح البنك الدولي ان الازمة الاقتصادية في لبنان ستكون من بين الأسوأ منذ مئة وخمسين عاماً.

اوضاع متردية تاتي في وقت يماطل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في إتمامِ مهمته بتشكيل الحكومة وسط معلومات حول اتصالات بين السياسيين وجهود لحلحلة ازمة الحكومة يفترض ان تتبلور نتيجتها ضمن فترة لا تتجاوز نهاية الاسبوع الجاري بحسب صحيفة الجمهورية اللبنانية.