اعتقال مصري في الكويت لبثه "فيديو" عن سوء الاحوال الجوية!

العالم- الكويت

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، إن الشخص الذي يقف وراء المقطع "المسيء" تم اعتقاله وإحالته إلى السلطات التي "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وفي مقطع مصور لكاميرا لوحة القيادة، نُشر على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، يمكن سماع الرجل وهو يشكو من العاصفة الرملية العاتية التي اجتاحت الكويت في الأيام القليلة الماضية.

يقول الرجل: "أنا داخل عاصفة ترابية في الوقت الحالي، ولا يمكنني رؤية أي شيء أمامي حرفيًا"، موضحًا أن الغبار الذي يغطي الطريق السريع مثل الضباب الكثيف. وأضاف: "بخير، الكويت، بخير"، مع عبارة بذيئة باللغة العربية.

وانتشر المقطع على "تويتر"، وحصد عشرات الآلاف من المشاهدات.

وأبدى بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي دعمهم لصاحب الشريط من خلال نشر مقاطع مصورة.