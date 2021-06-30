الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١
١٠:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

دياب في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: قطع الطرق لا يعبر عن الناس

دياب في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: قطع الطرق لا يعبر عن الناس
الثلاثاء ٢٩ يونيو ٢٠٢١ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ان قطع الطرق لا يعبر عن الناس

العالم _لبنان

لقال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع متوجها الى قادة الاجهزة الامنية "أدرك الضغوط التي تتعرضون لها خلال هذه الفترة الصعبة، وأتفهم وضع العسكري الذي يطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية".

ورأى ان هناك "فرقا بين الاعتراض، وبين الاعتداء على الناس وعلى أملاكهم وأرزاقهم".

وأكد ان "قطع الطرق لا يعبر عن الناس، وهو يحصل ضد الناس، مشيرا الى ان "الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليسوا تعبيرا عن حال اعتراض".

روابط ذات صلة

بالفيديو.. الأزمة اللبنانية؛ من سيء الي أسوأ

لبنان: حركة مشاورات مكثفة حكومية لبنانية جرت في عطلة نهاية الاسبوع

لبنان المجلس الأعلى للدفاع يجتمع اليوم في قصر بعبدا للبحث في الأوضاع الأمنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس مجلس الامن القومي الصهيوني يستقيل من منصبه

ترامب: بايدن دمر كل شيء

وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد

ترامب يحتل المرتبة الرابعة من بين أسوأ الرؤساء الأمريكيين

الاتفاق النووي إيران حققت انتصارا كبيرا بمواجهة الإرهاب الاقتصادي الاميركي + فيديو

السيد عمار الحكيم يترحم على شهداء العدوان الاميركي