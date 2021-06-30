الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١
١٠:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

'العمل الاسلامي' تستنكر القصف الاميركي على الحدود السورية العراقية

'العمل الاسلامي' تستنكر القصف الاميركي على الحدود السورية العراقية
الثلاثاء ٢٩ يونيو ٢٠٢١ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

استنكرت "جبهة العمل الاسلامي" في لبنان في بيان، "بشدة الاعتداء الإجرامي الأمريكي الذي استهدف فجر الاثنين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا وأدى إلى استشهاد أربعة من كتائب سيد الشهداء في الحشد الشعبي، وأربعة مدنيين بينهم طفل".

العالم_لبنان

واعتبرت أن هذا "الاعتداء الهمجي وغيره من الاعتداءات لن يثني سوريا عن مواقفها القومية ودعمها لكل قوى المقاومة، ولن يلوي عضد الحشد الشعبي العراقي من المضي قدما في نهجه وطريقه والذي هو حلقة في سلسلة المقاومة الذهبية في المنطقة عن متابعة مسيرة الصمود والتصدي، بل سيزيده تمسكا في مواجهة كل المشاريع الإرهابية والمؤامرات الأمريكية والخارجية. وسيزيد هذا الاعتداء سوريا والحشد عزما وإرادة وقوة لطرد المحتلين الغاصبين الموجودين على أرض سوريا العراق ظلما وعدوانا".


وأشارت إلى أن "دماء الشهداء الأبرار لن تذهب سدى، وأن الرد على تلك الجرائم الدموية الإرهابية سيكون قاسيا جدا ولو بعد حين لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه ولأنه ما ضاع حق وراءه مطالب".


وختمت مؤكدة ان "إدارة الشر الأمريكية تثبت يوما بعد يوم أنها أداة بيد الصهيونية العالمية التي تسعى جاهدة إلى تدمير عالمنا العربي والإسلامي وتقسيمه وتفتيته وتحويله إلى دويلات متناحرة وبالتالي كي يصبح لقمة سائغة يتناولونها ساعة يشاؤون".

روابط ذات صلة

حزب الله يدين بشدة العدوان الأميركي الغادر على الحدود العراقية السورية

مسؤول في حزب الله يلتقي السفير الروسي في لبنان

شاهد الهدف من زيارة إسماعيل هنية إلى لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس مجلس الامن القومي الصهيوني يستقيل من منصبه

ترامب: بايدن دمر كل شيء

وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد

ترامب يحتل المرتبة الرابعة من بين أسوأ الرؤساء الأمريكيين

الاتفاق النووي إيران حققت انتصارا كبيرا بمواجهة الإرهاب الاقتصادي الاميركي + فيديو

السيد عمار الحكيم يترحم على شهداء العدوان الاميركي