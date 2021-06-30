بالفيديو.. انطلاق مؤتمر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية من طهران

العالم - إيران

وأكد وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي أن المنظومة الإعلامية للاتحاد تمثل رافدا أساسيا لانتصار قضايا الأمة.

بدوره شدد وزير الإعلام السوري عماد سارة على ضرورة مواجهة الإرهاب الإعلامي للنيل من المقاومة.

هذا فيما قال وزير الثقافة الإيراني عباس صالحي إن وسائل الإعلام العالمية المهيمنة على القضايا الأساسية للشعوب تتجاهل نحو تسعين بالمئة من أهم قضايا المجتمعات.

وأشار محمد علي أنوشه رئيس لجنة الإعلام في الاتحاد إلى أن الأعضاء المنسوبين إلى الاتحاد والذين بلغ عددهم 228 عضوا قبل هذه الدورة ؛ يشاركون في هذه الدورة من 33 دولة، بأكثر من 22 لغة، من 130 قناة فضائية و 53 إذاعة نشطة و 32 مؤسسة للإنتاج والإعلام و 4 مواقع للفضاء الإلكتروني و 9 وكالات أنباء.

وأكد انوشه ان هذا الاجتماع سيعقد مرتين في اليوم صباحا وبعد الظهر، ومدة كل اجتماع ثلاث ساعات، وسيتم بث حفل الافتتاح وقراءة البيان الختامي على الهواء مباشرة في نهاية جلسة بعد الظهر.