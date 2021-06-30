الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١
١٠:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. انطلاق مؤتمر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية من طهران

الثلاثاء ٢٩ يونيو ٢٠٢١ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

عقد في طهران المؤتمر العام للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في دورته العاشرة بمشاركة ست عواصم عربية وإسلامية تحت شعار "العدالة العامة وحرية التعبير".

العالم - إيران

وأكد وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي أن المنظومة الإعلامية للاتحاد تمثل رافدا أساسيا لانتصار قضايا الأمة.

بدوره شدد وزير الإعلام السوري عماد سارة على ضرورة مواجهة الإرهاب الإعلامي للنيل من المقاومة.

هذا فيما قال وزير الثقافة الإيراني عباس صالحي إن وسائل الإعلام العالمية المهيمنة على القضايا الأساسية للشعوب تتجاهل نحو تسعين بالمئة من أهم قضايا المجتمعات.

وأشار محمد علي أنوشه رئيس لجنة الإعلام في الاتحاد إلى أن الأعضاء المنسوبين إلى الاتحاد والذين بلغ عددهم 228 عضوا قبل هذه الدورة ؛ يشاركون في هذه الدورة من 33 دولة، بأكثر من 22 لغة، من 130 قناة فضائية و 53 إذاعة نشطة و 32 مؤسسة للإنتاج والإعلام و 4 مواقع للفضاء الإلكتروني و 9 وكالات أنباء.

وأكد انوشه ان هذا الاجتماع سيعقد مرتين في اليوم صباحا وبعد الظهر، ومدة كل اجتماع ثلاث ساعات، وسيتم بث حفل الافتتاح وقراءة البيان الختامي على الهواء مباشرة في نهاية جلسة بعد الظهر.

روابط ذات صلة

طهران و 6 مدن بالعالم تستضيف اجتماع اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية

شاهد .. اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يعقد مؤتمره العام

اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية یستنکر الارهاب الاعلامي الاميركي

ضرورة الوقوف بوجه الهجمة الأميركية على الإعلام المقاوم + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس مجلس الامن القومي الصهيوني يستقيل من منصبه

ترامب: بايدن دمر كل شيء

وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد

ترامب يحتل المرتبة الرابعة من بين أسوأ الرؤساء الأمريكيين

الاتفاق النووي إيران حققت انتصارا كبيرا بمواجهة الإرهاب الاقتصادي الاميركي + فيديو

السيد عمار الحكيم يترحم على شهداء العدوان الاميركي