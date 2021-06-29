كوبا تدين العدوان الأمريكي على الحدود السورية العراقية

العالم-الاميركيتان

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة على تويتر اليوم: إن “كوبا تدين بشدة الهجمات الجوية الأمريكية على أراض في سورية والعراق” مشيراً إلى أن هذا العدوان “انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأدانت سورية العدوان الأمريكي السافر الذي وقع فجر أمس على المنطقة الحدودية السورية العراقية مؤكدة أنه انتهاك فاضح لحرمة الأراضي السورية والعراقية وطالبت الإدارة الأمريكية بضرورة احترام وحدة أرض وشعب سورية والعراق والتوقف فوراً عن ممارسة هذه الاعتداءات على استقلال البلدين.