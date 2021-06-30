الكاظمي يصل بروكسل في زيارة رسمية

العالم-العراق

وذكر بيان مقتضب للحكومة العراقية، أن "الكاظمي وصل بروكسل في زيارة رسمية".

وحسب بيان المكتب الإعلامي للكاظمي اليوم الثلاثاء، (29 حزيران 2021)، أن الكاظمي سيجري سلسلة لقاءات وحوارات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الاوروبي لتعزيز مستوى التعاون العراقي الاوربي.



وقبل مغادرته الى بروكسل أكد الكاظمي ان "الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقات التي عقدت بين العراق ودول الاتحاد الاوربي ، وبما يسهم في تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات".

ويواجه العراق "نقصاً موسمياً في تجهيز الطاقة الكهربائية تشعر به الحكومة وسوف تتخذ الاجراءات لمعالجته"، حسب الكاظمي، مضيفا أنه "افتتح 4 محطات كهربائية كبرى هذا العام"، ويتطلع الى "افتتاح المزيد من المحطات خلال الشهور المقبلة".



وبشأن ازمة الكهرباء أشار رئيس الوزراء إلى أن "إنتاج الطاقة الكهربائية وصل الى اعلى مستوى له طوال العقود الماضية، إلا أن التحديات مازالت كبيرة، ومازلنا بحاجة الى المزيد من العمل الجاد للارتقاء الى مستوى استحقاق شعبنا وحقوقه المشروعة ومنها توفير الطاقة".



وأكد أن "أزمة الكهرباء هي نتاج لسوء التخطيط في هذا المجال، والهدر في الأموال والطاقات لسنوات طويلة ماضية من دون أن تكون هناك منهجية واضحة لحل طويل الأمد".