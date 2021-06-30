ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض صرف الليرة في لبنان

العالم - لبنان

أشعلت احتجاجات المحروقات نيراناً في لبنان، خلفت طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة تقنين حادة في توزيع البنزين والمازوت، بالتزامن مع تراجع تدريجي لقدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار، لتصل ساعات التقنين في عدد من المناطق إلى اثنتين وعشرين ساعة، الامر الذي فجر غضب الشارع اللبناني الذي يعاني ايضا تدهورا اقتصاديا وانهيارا ماليا.

تطورات الاوضاع في البلاد الاجتجاجات المرفقة بقطع الطرق واعمال الشغب والعنف، دفعت رئيس الجمهورية ميشال عون الى دعوة المجلس الاعلى للدفاع لعقد اجتماع استثنائي، خرج بدعوة القوات الامنية والعسكرية الى الابقاء على الجهوزية لمنع من وصفهم بالمخلين بالامن من زعزعة الاوضاع الامينة.

وقال الأمين العالم للمجلس الاعلی للدفاع اللبناني اللواء الركن محمود الأسمر:"التعبير عن الرأي مؤمن للجميع علی أن لايتحول ذلك الی فوضی وأعمال شغب. علی الاجهزة الامنية عدم التهاون في التعامل معها حفاظاً علی سلامة المواطنين والاستقرار العام وحماية للأملاک العامة والخاصة".

عون رفض بشدة المشاهد الاخيرة للمواطنين وهم يقفون امام محطات المحروقات، وقال "انه لأمر مرفوض إذلال الناس تحت أي اعتبار"، وراى أن الجدول الجديد لأسعار المحروقات من شأنه أن يخفّف الأزمة.

وفيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد رفع لبنان أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت ثلاثين في المئة، في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان. ومن شأن ارتفاع أسعار المحروقات أن ينعكس ارتفاعاً في أسعار سلع وخدمات أساسية.

وبحسب الخبراء فان رفع اسعار المحروقات سيعمّق معاناة اللبنانيين الذين بات أكثر من نصفهم يعيشون تحت خط الفقر ويئنون تحت وطأة تراجع استثنائي لقدراتهم الشرائية، في وقت تواصل الليرة اللبنانية خسارة قيمتها امام الدولار، التي بغلت حتى الان أكثر من تسعة وخمسين في المئة.