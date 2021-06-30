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وزير الصحة اللبناني: المتحورات الجديدة تستدعي منا اليقظة والاستعداد للمواجهة

وزير الصحة اللبناني: المتحورات الجديدة تستدعي منا اليقظة والاستعداد للمواجهة
الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن لبنان من التفريط بما تم انجازه في احتواء وباء كورونا، معتبرًا أن المتحورات التي نراها تستدعي منا دائما اليقظة والاحتراز والتجهيز وأن نكون على أهبة الاستعداد للمواجهة.

العالم_لبنان

وأشار حسن اليوم الاربعاء خلال رعايته حفلا أقامه حزب الله تكريما لرؤساء بلديات منطقة صيدا ولجان الطوارئ الصحية لمكافحة كورونافي مجمع السيدة الزهراء (ع) بصيدا جنوب لبنان أن الوزارة تعمل على الاستثمارات في عالم الدواء والمستلزمات الطبية للحالات الطارئة"، متمنيا على مصرف لبنان والمجلس المركزي أن يفي بتعهداته والتزاماته التي توفر علينا الكثير من الجهد والمشقة.

فاضاف إلى أن تركيا ستزود لبنان بهبات من الأدوية للامراض المزمنة والمستعصية"، معلنًا عن قرب افتتاح مستشفى الطوارئ والحروق التركي في صيدا.

وقال إن ما قدمه الأخوة في حزب الله في مواجهة "كورونا" كان بفضل العمل التطوعي، مشيدا بـدور البلديات واللجان الطبية والفرق الصحية التي قدمت العناية المسبقة.

بدوره، أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله والوزير السابق محمود قماطي أن الفساد الداخلي قد طغى، والنهب والسرقة والاحتيال كانت الأسباب الرئيسية لما وصلنا إليه من أزمة"، مضيفا أن "كل ذلك لا ينسينا أن الأميركي والغرب ودول عربية تتآمر علينا وتحاصرنا وتصادر اموالنا وتمنع دخول العملة الصعبة إلى بلدنا وتطوقنا بكل قوة لكي نستسلم.

ولفت إلى أن الاولوية يجب أن تكون للشعب وللمواطن والوطن، فالشعب انتخب نوابه ليكونوا في خدمته لا أن يكون الشعب في خدمتهم.

وأكد قماطي أن "كل هذا الظلم والقهر والقسوة على الشعب لن يستمر على هذا النحو، ولا بد أن ينتهي لان طاقة المواطن على الصبر والتحمل قد نفدت.

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