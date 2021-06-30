بلينكن يمنع بيع تذاكر السفر الى بيلاروسيا

العالم - الاميركيتان

وتوجه وزير الخارجية الأمريكي، من خلال تغريدة على "تويتر"، بالشكر لوزارة النقل على الاستجابة لطلبه بمنع بيع تذاكر السفر من الولايات المتحدة إلى جمهورية بيلاروسيا.

وقال: "إننا نحمل نظام رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو المسؤولية تصرفاته الخطيرة وتجاهل القواعد الدولية".

وأعلنت وزارة النقل الأمريكية في وقت سابق أنها تقترح حظر بيع تذاكر الطيران للركاب إلى بيلاروسيا، بما في ذلك الرحلات الجوية التي لها اتصالات في دول ثالثة، وذلك على خلفية حادث هبوط طائرة شركة "رايان إير" الارلندية في العاصمة البلاروسية مينسك واعتقال السلطات البيلاروسية للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش.