موتى ومفقودين إثر غرق مركب هجرة قرب سواحل لامبيدوزا الإيطالية

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وأفادت قناة "راي نيوز 24" الإيطالية، أنه وفقا لمعلومات أولية من جهات التحقيق، فإن "قارب يحمل لاجئين انقلب في البحر على بعد حوالي 5 أميال بحرية قبالة سواحل لامبيدوزا، أمس".

وتمكن البحارة في المنطقة من إنقاذ 46 مهاجرا، وتم نقلهم إلى الجزيرة، لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم انتشال جثث 3 رجال و4 سيدات بينهم امرأة حامل.

وتتولى جهات الأمن الإيطالية التحقيق في ملابسات الحادث، حيث أوضح من تم إنقاذهم من المهاجرين في أقوالهم أن المركب كان على متنه 9 أشخاص آخرين ما زالوا مفقودين.

يذكر أن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية شهدت زيادة كبيرة في عدد مراكب الهجرة غير الشرعية إليها خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل إليها، أمس الثلاثاء فقط، 4 مراكب هجرة غير شرعية على متنها 136 لاجئا.