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البحرية الأمريكية تعلق على "أنباء" حول توجه المدمرة "روس" نحو القرم

البحرية الأمريكية تعلق على
الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

نفت البحرية الأمريكية "الشائعات" المتداولة عبر مواقع الإنترنت، والتي تحدثت عن توجه المدمرة "روس"  نحو شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى إنها لا تزال راسية في ميناء أوديسا.

العالم- الأميركيتان

وقالت البحرية الأمريكية عبر حسابها الرسمي على تويتر، "على الرغم من التقارير الأخيرة المتداولة.. لا تزال المدمرة الأمريكية "روس" راسية في ميناء أوديسا، وستبقى في المنظور القريب في ميناء أوديسا في أوكرانيا لدعم التدريبات العسكرية متعددة الدول "سي بريز".

ورست المدمرة "روس" الأمريكية في ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، يوم الأحد الماضي، للمشاركة في تدريبات "سي بريز 2021"، حسبما جاء في بيان نشر على صفحة التدريبات في "تويتر".

ويأتي ذلك في ظل إطلاق قوات للجيش الروسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري طلقات تحذيرية على المدمرة "ديفندر" البريطانية، بعد أن خرقت حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

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