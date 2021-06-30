شخصيات عسكرية وسياسية عراقية تندّد بالعدوان الأميركي + فيديو

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث لمراسل قناة العالم في بغداد أوضح آمر اللواء 14 في الحشد الشعبي أحمد المكصوصي :"لقد ضربت هذه النقطة بقنبلة تزن طن و ربع بحسب البيان الأميركي، هذه الجريمة البشعة على نقطة الحراسة لشباب تابعين للحكومة العراقية.. يضربونها بهذه الكمية من المتفجرات، وبهذا التوقيت وبهذه المنطقة".

من جانبه أكد النائب في البرلمان العراقي حسن فدعم :"بعد هذا الاعتداء الأخير على القوات المسلحة في منطقة القائم بات من الضروري على الحكومة السير بإجراءات حقيقية لإخراج القوات الأجنبية من العراق وخاصة القوات الأميركية، وهذه الاعتداءات تمثل إرادة لإضعاف المنظومة الأمنية وخرق الحدود لتسمح للإرهابيين للدخول إلى العراق".

هذا فيما شدد القيادي في الحشد الشعبي أبو ضياء الصغير :"يجب أن يفهم أصحاب القرار أننا لن نستسلم ولن نتراجع، وأن أميركا يجب أن تخرج من العراق، وشعبنا انتفض مرات ومرات وتظاهر مطالبا بإخراجهم، كما أن البرلمان صوت على إخراج قوات الاحتلال الأميركي من البلاد".

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