كييف ترد على تصريحات بوتين حول الشعب والقيادة الاوكرانية

العالم- أوروبا

وكتب الوزير كوليبا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "الأوكرانيون والروس شعبان مختلفان، كان يمكن لنا العيش بروح حسن الجوار، لكن في عام 2014 هاجمت روسيا أوكرانيا وقتلت الآلاف من الناس واستولت على قطعة من الأرض. فلاديمير بوتين، الذي شن العدوان، يتحمل المسؤولية الكاملة عن الفجوة بين الأوكرانيين والروس".

بينما أكد بوتين في برنامج "الحوار المباشر" أنه يعتبر الشعبين الروسي والأوكراني شعبا واحدًا، قائلا "أعتقد أن الأوكرانيين والروس شعب واحد بشكل عام".

كما أشار بوتين، إلى أنه إذا اجتمع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فهناك حاجة أولاً إلى فهم ما يجب التحدث عنه، لأنه وضع البلاد "تحت السيطرة الخارجية الكاملة، قائلا "ما الفائدة من اللقاء مع زيلينسكي إذا كان قد وضع بلاده تحت السيطرة الخارجية. المسائل الهامة التي تمس أوكرانيا لا يتم حلها في كييف، وإنما في واشنطن، وبرلين وباريس. عماذا سنتحدث؟ في الوقت نفسه، أنا لا أرفض لقاء من هذا النوع، لكن نحتاج إلى أنه نفهم عماذا سيدور الحديث".