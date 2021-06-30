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فرنسا تؤيد عقوبات أوروبية ضد المجر لمنعها "الترويج للمثلية الجنسية للقاصرين"!

فرنسا تؤيد عقوبات أوروبية ضد المجر لمنعها
الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعرب كليمان بون، وزير الدولة للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الفرنسية، عن تأييده لفرض عقوبات مالية على المجر بسبب قانونها الأخير الذي يحظر "الترويج للمثلية الجنسية للقاصرين".

العالم- أوروبا

وكتب بيون في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر": "أنا ضد إخراج المجر من الاتحاد الأوروبي. لكني أفضل فرض العقوبات بدلاً من ذلك".

وأضاف بيون، أنه يؤيد أيضا تعزيز أدوات تعليق التمويل لدول الاتحاد الأوروبي التي توافق على القوانين المماثلة، مشيرا إلى أن الإجراءات الحالية المتعلقة بهذه القضية "طويلة جدا وهشة".

من جانبها، أكدت السلطات المجرية بأن التشريع الجديد جزء من استراتيجية الدولة لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وانه "لا يعمل على تضييق مجتمع المثليين"، بحسب قولها.

يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أقر البرلمان المجري تشريعا يحظر نشر المواد المتعلقة بالمثلية الجنسية بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وأثارت هذه الخطوة رد فعل عنيف من القيادة الأوروبية وبعض دول الاتحاد.

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