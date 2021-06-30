شاهد.. غضب إزاء مواقف الأمم المتحدة حول ما تتعرض له الطفولة في اليمن

العالم - اليمن

صور لضحايا أطفال ورسومات معبرة عن الطفولة المقتولة والمنسية في اليمن.. رفعها مئات الأطفال أمام مقر مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، وذلك خلال وقفة احتجاجية، في محاولة للفت نظر الأمم المتحدة لجرائم العدوان، حملت معها تساؤلات عدة، منها "بأي ذنب يقتلون؟!"

ودانت إحدى الطفلات المشاركات في الوقفة الاحتجاجية في حديثها لمراسل قناة العالم: "صمتكم وتخاذلكم على العدوان وعلينا، كنتم شركاء بحصارنا وقتل أطفالنا في بلدنا."

صرخات الأطفال وصيحاتهم الغاضبة تعالت تنديدا بجرائم ومجازر العدوان السعودي الأميركي بحق اليمنيين لا سيما الأطفال والنساء، ورفعت شعارات مستنكرة انحياز المنظمة ووقوفها إلى جانب الجلاد على حساب الضحية طمعا في الأموال السعودية، في إشارة لقيام المنظمة إدراج حركة أنصارالله ضمن قائمة منتهكي الطفولة.

وقالت طفلة أخرى مشاركة في هذه الفعاليات إنها تنادي: "آنتونيو غوتيريش.. الذي صنفنا نحن وآباءنا في القائمة السوداء وبرأ المعتدي القاتل السفاح.. لم نكن نتخيل أن حبك للمال شديد لهذه الدرجة!"

الوقفة حملت شعار "أمريكا تقتل طفولتنا" وأتت ضمن فعاليات عدة هدفت لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي لما تتعرض له الطفولة في اليمن، وطالبته بالقيام بمسؤولياته والعمل على وقف العدوان ورفع الحصار وفتح تحقيق دولي بكافة الجرائم المرتكبة.

وفي حديث لمراسلنا أشار الناشط في مجال حقوق الإنسان يحيى الرازحي إلى أن: الأمم المتحدة تشارك بشكل فعال في استهداف الأطفال اليمنيين.. وللأسف الشديد نرى أن الأمم المتحدة تنصلت عن المواثيق الدولية، ونرى أنها قد أشتريت بالمال من قبل تحالف العدوان السعودي الأميركي."

وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى فعاليات مشابهة رسمية وشعبية مختلفة، جاءت في سياق الغضب الشعبي للتنديد بالإجراء الأممي بإدراج حركة أنصارالله ضمن قائمة منتهكي الأطفال ورفع اسم السعودية منها.

وأكدت هذه الفعاليات في مجملها على وقوف أميركا والتحالف السعودي خلف كل الجرائم في اليمن، كما تم إطلاق حملة إلكترونية مصاحبة على مواقع التواصل الاجتماعي لتعرية دور أميركا في العدوان وعرقلة السلام في اليمن.

إستنكار شعبي واسع لمواقف الأمم المتحدة وانحيازها لصالح أطراف دول تحالف العدوان.. جسد ذلك مؤخرا قرارها بإدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة.

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