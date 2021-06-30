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النرويج.. السجن خمسة أعوام لفتى سوري بايع "داعش"

النرويج.. السجن خمسة أعوام لفتى سوري بايع
الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

أصدر القضاء النرويجي حكما بالسجن 5 سنوات، بينها 3 مع وقف التنفيذ، بحق فتى سوري يبلغ من العمر 16 عاما بتهمة الإعداد لهجوم في الدولة الاسكندنافية ومبايعة تنظيم "داعش".

العالم- أوروبا

وذكرت محكمة أوسلو أن "المحكمة ليس لديها شك في أن الفتى ورغم صغر سنه، اتخذ قراره متعمدا بتنفيذ عمل إرهابي وإن لم ينفذ الخطط في مشروع ملموس".

ووصل الفتى الذي لا يمكن الكشف عن هويته بسبب صغر سنه إلى المملكة في عام 2018 بموجب لم شمل الأسرة وقُبض عليه في العاصمة النرويجية أوائل فبراير.

هذا ووجهت النيابة إليه تهمة التحضير لهجوم ضد هدف مجهول والانتماء لمنظمة إرهابية.

قام الشاب السوري بتنزيل تعليمات خاصة بصناعة المتفجرات والسموم، كما تم العثور على سم يحتوي على النيكوتين في منزله.

وقام بتوزيع مواد دعائية لصالح تنظيم "داعش" وتداولها على منصات رقمية وحول 1390 كرونة (136 يورو) إلى موقع متطرف.

أكد المراهق براءته وتحدث الدفاع عن تصرف مدفوع بالفضول والتباهي.

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