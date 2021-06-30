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حكم أممي بسجن اثنين من مساعدي الرئيس اليوغوسلافي السابق

حكم أممي بسجن اثنين من مساعدي الرئيس اليوغوسلافي السابق
الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أحكم قضاة تابعون للأمم المتحدة بسجن اثنين من مساعدي الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش لمدة 12 عاما بتهمة التورط في جرائم حرب ارتكبت خلال حروب يوغوسلافيا.

العالم- أوروبا

وصدر هذا الحكم اليوم الأربعاء بحق الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة الصربي يوفيتسا ستانيشيتش (70 عاما) ومساعده فرانكو سيماتوفيتش (71 عاما) اللذين عملا في تسعينيات القرن الماضي تحت إمرة ميلوشيفيتش.

وذكر القضاة في بيان صدر عنهم أن المدانين قدما دعما ماديا أثر بشكل ملموس على ارتكاب جرائم قتل وتشريد قسري ومعاقبة ارتكبت في مدينة شاميتس بالبوسنة والهرسك.

ورفض المدانان الاتهامات الموجهة إليهما وبإمكانهما تقديم الطعن على الحكم الجديد.

وتم اعتقال المسؤولين اليوغوسلافيين السابقين عام 2003 وتمت تبرئتهما خلال محاكمة أولية جرت عام 2013، لكن القضاة الأمميين قرروا إعادة محاكمتهما عام 2015.

وطالبت النيابة خلال المحاكمة سجن المتهمين مدى الحياة.

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