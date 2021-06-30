تخت روانجي: الهدف من الحظر الامريكي تجويع أمة باكملها

العالم- ایران

وقال تخت روانجي: التحديات بدأت عندما بدأ الرئيس الامريكي السابق بشيطنة الاتفاق النووي.

وتابع تخت روانجي: تخت روانجي: المنطقة هشة والتحديات كبيرة ويجب البحث عن فرص لتعزيز العلاقات الاقليمية. تصدير الولايات المتحدة للاسلحة الى دول المنطقة يؤدي الى زعزعة استقرارها.

واضاف تخت روانجي: عملية اغتيال العالم النووي فخري زاده والتخريب في المنشآت النووية يقف خلفها الكيان الاسرائيلي.

وقال تخت روانجي: الصواريخ الايرانية لا تدخل في قرار 2231 وهي ليست مخصصة لحمل رؤوس نووية.

وتابع: القرار التي اتخذه البرلمان الايراني لتقليص الالتزامات النووية قرار صائب وجاء للتعويض عما فقدناه في الاتفاق النووي مضیفا: على الاطراف الاخرى ان تتخذ قرارات صعبة لاحياء الاتفاق النووي وليس ايران. فقد دفعت ایران اثمانا باهظة من اجل الحفاظ على الاتفاق النووي.

ولفت تخت روانجي الی ان امريكا أخضعت الادوية والادوات الطبية للحظر .

وقال : معاناة شعبنا استمرت بسبب الحظر ولا يمكننا التغافل عن الخسائر التي تحملناها ازاء انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي.