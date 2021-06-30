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وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد

وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد
الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

توفي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، دونالد رامسفيلد، المعروف بجرائمه وأعمال القتل التي ارتكبها في العراق وأفغانستان، يوم الأربعاء، عن عمر يناهز 88 عاما.

العالم-الامريكيتان

وقالت الأسرة في بيانها الذي صدر الأربعاء "ببالغ الحزن نعلن نبأ وفاة دونالد رامسفيلد، رجل الدولة الأمريكي والزوج المخلص والأب والجد في الثامنة والثمانين من عمره، وسط أفراد عائلته في مقاطعة تاوس بولاية نيو مكسيكو".

ورامسفيلد المعروف باسم دون هو سياسي ورجل أعمال أمريكي متقاعد. شغل منصب وزير الدفاع الثالث عشر في الفترة من 1975 إلى 1977 في عهد الرئيس جيرالد فورد، ثم أصبح وزير الدفاع الحادي والعشرين في الفترة من 2001 إلى 2006 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.

ووزير الدفاع الأمريكي الأسبق المعروف أيضا بجرائمه وأعمال القتل التي ارتكبها في العراق وأفغانستان وكان مهندس حربي أفغانستان والعراق في 2001 و2003.

وبالإضافة إلى ذلك، كان رامسفيلد عضوا في مجلس النواب الأمريكي لثلاث سنوات عن ولاية إلينوي (1963 - 1969)، ومدير مكتب الفرص الاقتصادية (1969-1970)، ومستشار الرئيس (1969 - 1973)، والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" (1973 - 1974)، ورئيس موظفي البيت الأبيض (1974-1975).

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