ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى في فلوريدا الأمريكية إلى 18 قتيلا

العالم-الامريكيتان

وقالت عمدة مقاطعة ميامي دايت، دانييلا ليفين كافا، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنه تم العثور على ضحيتين في الحطام وهما طفلان في 4 و10 من عمريهما، ليرفع عدد القتلى إلى 18 شخصا.

وأضافت ليفين كافا أن السلطات حددت ما حصل لـ139 شخصا بين هؤلاء الذين يمكن أنهم كانوا في المبنى خلال انهياره، بينما لا يزال مصير 147 آخرين غير معروف.

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميايامي، صباح 24 يونيو، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

ونشرت السلطات الأمريكية مساء 25 يونيو تقريرا صدر في أكتوبر 2020 عن الخبير الاستشاري في مجال الهندسة، فرانك مورابيتو، حيث لفت إلى اكتشافه أدلة على وقوع "أضرار هيكلية كبيرة" في بلاطة خرسانية تحت حوض السباحة في المبنى المؤلف من 13 طابقا، بالإضافة إلى التصدع والتفتت الواسع لأعمدة ودعائم وجدار مرآب السيارات تحت المبنى.